Carro roubado no Rio de Janeiro é recuperado pela PRF em Bataguassu

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, nessa terça-feira (6), na BR-267, em Bataguassu, distante 341 quilômetros de Campo Grande, um carro roubado no Rio de Janeiro.

De acordo com as informações, os agentes realizavam fiscalização na rodovia, quando deram ordem de parada a um Honda HRV. O motorista acelerou e iniciou fuga pela estrada.

Foi realizado acompanhamento tática e, após alguns quilômetros, condutor e passageiro abandonaram o veículo às margens da rodovia e fugiram a pé. O motorista foi alcançado e preso, enquanto o passageiro desapareceu em meio a mata. O homem contou que levaria o carro até a cidade de Dourados.

Em consulta ao sistema, os policiais descobriram que o automóvel estava com placas falsas e possuía registro de roubo/furto desde o dia 2 deste mês. O suspeito foi encaminhado à Polícia Civil de Bataguassu, onde o caso foi registrado.

