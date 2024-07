Polícia identifica adolescentes como autores de incêndio que destruiu ônibus em Naviraí

Dois adolescentes, de 13 e 16 anos, foram identificados como responsáveis pelo incêndio que destruiu um ônibus estacionado em frente a uma residência na cidade de Naviraí, a aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande. O incidente ocorreu na terça-feira (2). A intensidade das chamas foi tão alta que o fogo atingiu e rompeu cabos de energia próximos ao local.

A Polícia Civil iniciou as investigações sobre a origem do incêndio e conseguiu identificar os menores de idade nesta semana. No entanto, a motivação do crime ainda não foi divulgada. “Eles vão responder a procedimento policial menorista previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Após a conclusão dos trabalhos investigativos, os autos serão encaminhados ao Juizado Especial da Infância e da Juventude da comarca”, informou a Polícia Civil em nota oficial.

O ônibus, que estava parado há anos em frente ao imóvel no Bairro BNH e estava inutilizado, foi completamente destruído pelas chamas. De acordo com o site Portal do Conesul, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio com o apoio da Usina Rio Amambaí Agroenergia, que forneceu um caminhão-pipa para o abastecimento de água necessário no combate ao fogo.

A proporção do incêndio foi tão grande que os cabos de energia próximos ao veículo se romperam, o que levou à intervenção da companhia de energia local. A empresa desenergizou a área para garantir a segurança dos moradores e dos bombeiros que trabalhavam no local. Felizmente, ninguém ficou ferido durante o incidente.

