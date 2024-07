Logo cedo, motociclista morre em acidente com carreta na Guaicurus

Um motociclista, ainda não identificado, morreu após um grave acidente de trânsito envolvendo uma carreta, nesta quarta-feira (10). O acidente ocorreu por volta das 6h, na Avenida Guaicurus, região da Vila Aimoré, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a vítima e o veículo longo seguiam no mesmo sentido da pista, para quem vai em direção ao bairro Coophavila. No entanto, em determinado momento, o motociclista que estava em uma Yamaha YBR, de cor preta, acabou colidindo na traseira da carreta e caindo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, porém, a vítima não resistiu e morreu no local. Ainda conforme informações, o pneu da frente da motocicleta estava careca.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas. O trânsito flui normalmente, apenas a faixa da direita está interrompida.

