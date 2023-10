Polícia Federal realiza operação contra tráfico interestadual de drogas

Agentes da Polícia Federal (PF) cumpriram na manhã de hoje (3), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, três mandados de busca e apreensão com objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas. Os mandados foram expedidos pela Justiça Estadual da comarca de Deodápolis.

Aproximadamente 20 policiais federais foram às ruas pela Operação Fim da Linha. As investigações tiveram início em 2022, após a apreensão pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), de 100 kg de cocaína e 01 tonelada de maconha na cidade de Deodápolis, a 264 quilômetros de Campo Grande. No decorrer das investigações, obteve-se fortes indícios de que a organização criminosa realizava transporte de substâncias ilícitas para outros estados da federação, passando pela cidade de Dourados como local de depósito e de preparação para o transporte. Os criminosos utilizavam-se de métodos sofisticados de ocultação das substâncias ilícitas em caminhões e em suas cargas, bem como com o uso de “batedores”.

O nome da operação faz referência ao local que os investigados usavam como entreposto de armazenagem da droga, localizada na zona rural do município, onde também é conhecido como “linha do proteirito”.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.