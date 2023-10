Plano Safra avança e incentiva busca pelo Pronaf em Mato Grosso do Sul

O secretário-executivo de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF) Humberto de Mello Pereira, da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), participou na quarta-feira (25), representando o Governo do Estado do “Seminário Plano Safra” na UFMS em Campo Grande. O evento foi organizado pela Coordenação Regional do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Mato Grosso do Sul.

Mello lembrou da visita do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira durante o mês de julho, no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar junto com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. “Após o lançamento já tivemos desdobramentos e ações positivas como no caso do INCRA na regularização da situação dos agricultores assentados, emissão de CCUs, documentos necessário para acessar a CAF, e a AGRAER na estratégia de mutirões: CAF, PRONAF e Crédito Rural, passando a ser desafios dos gestores”, enfatizou.

O secretário também destacou a importância de se buscar os recursos do Pronaf. “Mato Grosso do Sul tem a terceira maior população indígena do País, com aproximadamente vinte mil famílias dos povos originários vivendo em aproximadamente em 78 aldeias. Se este público demandar o Pronaf na sua totalidade, o valor que foi destinado, de R$ 400 milhões será insuficiente. E essa é a importância do seminário, e ampliar a busca por este crédito e fazer com que a agricultura familiar tenha melhores condições de acesso a estes recursos. É isso que o governador Eduardo Riedel tem dito para que possamos todos possamos caminhar juntos e não deixar ninguém pra trás. Este é o objetivo da SEAF junto com AGRAER e os demais parceiros. De fazer acontecer ” finaliza Mello.

Estiveram presentes a reunião as seguintes autoridades: Marina Ricardo Viana-Superintendente Regional do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar/MS,Aguinaldo Moraes Dias-Superintendente Regional da CONAB, Aroldo Cortez-Assessor da Superintendência Estadual do Banco do Brasil, Adriana-Gerente Regional da CRESOL, Guilherme Bianco-SICRED, Rodrigo Franco-Caixa Econômica Federal, Elio Koch-Assessor do deputado Zeca do PT, Sandra Maria Costa Soares-Presidente da Federação da Agricultura Familiar e Empreendedores Rurais de MS e Francisco de Assis-da OLT.

Leia mais: MS espera aporte de R$ 20 bilhões no Plano Safra deste ano

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.