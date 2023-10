Motociclista morre após ser atropelado por veículo na BR-163

O motociclista Ramão Claro Rodrigues, de 48 anos, morreu na noite de ontem (02), após ser atropelado por um Fiat Mobim na BR-163, em Caarapó, a 273 quilômetros de Campo Grande. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas faleceu a caminho do Hospital Beneficente São Mateus.

O atropelamento aconteceu por volta das 19h, segundo o site Caarapó News. A vítima, que residia em Juti, mas trabalhava na Fazenda Palmeira, conduzia sua motocicleta, quando decidiu atravessar a rodovia e sem perceber a aproximação do Fiat Mobi, acabou ocorrendo a colisão.

Equipes da CCR MS Via estiveram no local e prestaram os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada ao hospital, mas acabou morrendo por conta da gravidade dos ferimentos. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local.

