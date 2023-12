Polícia Federal prende foragido da justiça paraguaia em MS

Um foragido da justiça paraguaia foi preso na tarde de ontem (18), em Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, ele estava foragido por um crime ocorrido no dia 15 de outubro do ano passado.

Segundo a Polícia Federal, o paraguaio estava foragido da justiça por crime de homicídio doloso, praticado no seu país.

Diante da situação, o estrangeiro aguardará o trâmite do processo de extradição para o Paraguai. Ele se encontra nas celas da Polícia Federal, aguardando a finalização do processo.

