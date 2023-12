Menino de 2 anos morre ao cair e se afogar em piscina

Um menino de dois anos morreu na manhã de hoje (18), em um hospital de Dourados, após cair e se afogar na piscina de uma residência, em Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Jornal A Nova, a família mora na cidade de Taquarussu e estava em Nova Andradina na residência de amigos. Em determinado momento, os pais do menino sentiram falta dele e ao procurar pelo quintal da casa, encontraram o garoto dentro da piscina.

A criança foi encaminhada por equipes do Corpo de Bombeiros até o Hospital Cassems. Por conta da gravidade, ele foi encaminhado até uma unidade hospitalar de mais recursos de Dourados.

A criança passou por exames na tarde de ontem, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo na manhã de hoje.

