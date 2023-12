Criminosos que transportavam cocaína para o sudeste do país são alvos da Polícia Federal

Agentes da Polícia Federal de Dourados, cumpriram na manhã de hoje (19), seis mandados de prisão temporária e de seis mandados de busca e apreensão, contra criminosos que enviavam grandes quantidades de cocaína para a região sudeste do país.

Segundo a Polícia Federal, as investigações recaem sobre grupo criminoso que enviavam cargas grandes de cocaína para o sudeste do país. De acordo com as investigações, o grupo criminosos iniciou o transporte de entorpecentes em 2022, quando foram pegos 500 quilos de cocaína, sendo transportados em um caminhão frigorífico. Até o momento, não há informações de quantas pessoas foram presas na operação.

Os mandados de busca e apreensão foram todos expedidos pela Justiça Estadual Criminal de Dourados.

A operação foi denominada “AKÔ, que é a tradução da linguagem Guarani do apelido do principal investigado do grupo, conhecido pela alcunha de “Cabeça”.

