Agentes da Polícia Federal (PF), prendeu na tarde de ontem (15), em Campo Grande, um equatoriano procurado pela justiça pelos crimes de homicídio, realizado no seu país.

Segundo a PF, o mandado de prisão preventiva para fins de extradição foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal.

O indivíduo possuía difusão vermelha emitida pela Interpol e figurava entre os dez mais procurados do Equador.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.