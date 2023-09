Ciclista de 54 anos, morre atropelado na MS-162

O ciclista Roberto Carlos Francisco de Medeiros, de 54 anos, morreu atropelado na noite de ontem (15), na MS-162, em Dois Irmãos do Buriti, a 115 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o condutor fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

Conforme informações do site Buriti News, Roberto trabalhava em uma sítio próximo ao local do acidente. Equipes da perícia técnica e da Polícia Civil estiveram no local, em busca de testemunhas para esclarecer as causas do atropelamento.

