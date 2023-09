Jovem é morto após ser baleado com tiro no peito em frente de casa

Maykom Jhonatam Martins dos Santos, de 22 anos, morreu com um tiro no peito, na noite de ontem (15), em uma residência, no Bairro Cascatinha, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da polícia, Maykom saiu de casa à tarde, dizendo aos familiares que iria comprar uma corrente. Por volta das 20h, ele teria voltado para a residência, quando minutos depois, um veículo teria parado na frente do imóvel.

Em depoimento à polícia, a esposa da vítima relatou à polícia que ouviu vozes de dentro do carro e minutos após, os disparos. Ela saiu correndo de dentro da casa, mas ao chegar na calçada, se deparou com o marido baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo no local.

Ainda de acordo com a polícia, um tio de Maykom que testemunhou o crime, foi ameaçado pelo autor que fugiu em seguida. A vítima tinha passagens na polícia por furto, receptação, roubo e ameaça.

Segundo informações do site Banalizando MS, Maykom teria mudado para SidrolÂndia há aproximadamente duas semanas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

