Polícia Federal intensifica atuação nas Eleições Municipais de 2024 com foco no combate a crimes eleitorais

A Polícia Federal (PF) está ampliando suas ações estratégicas para garantir a integridade do processo eleitoral nas Eleições Municipais de 2024. Com um contingente de mais de seis mil policiais em todo o país e o uso de drones para monitorar áreas críticas, a PF busca combater crimes eleitorais como boca de urna e compra de votos, além de outros delitos que possam comprometer a lisura do pleito.

A instituição informou por meio de nota, que além de atender às demandas da Justiça Eleitoral, a PF faz parte do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, coordenando esforços com outras forças de segurança para assegurar a tranquilidade do processo eleitoral. Entre as ações de destaque, está a participação de peritos criminais federais nos testes de validação das urnas eletrônicas, reforçando a confiança no sistema de votação eletrônico.

Principais desafios em 2024

A nota informou ainda que a PF está atenta a uma série de ameaças que têm crescido nas eleições de 2024. Entre as maiores preocupações estão a disseminação de fake news e a desinformação sobre o processo eleitoral, o uso indevido de tecnologias de inteligência artificial e deepfakes em propagandas eleitorais, além da violência política, com destaque para a violência de gênero. Também há preocupação com a possível influência do crime organizado no apoio a candidatos.

Em resposta, a PF tem realizado operações e investigações que visam inibir essas práticas, atuando de maneira integrada com outras instituições de segurança pública e com a Justiça Eleitoral para coibir irregularidades.

Até o momento, a PF já deflagrou 40 operações policiais focadas no combate a crimes eleitorais em 2024, resultando na apreensão de mais de R$ 16,7 milhões em bens, dos quais R$ 11 milhões estavam em espécie. Essas operações têm como alvo irregularidades associadas à propaganda eleitoral e ao financiamento ilícito de campanhas.

Atualmente, a Polícia Federal conduz aproximadamente 2.200 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais e a violações contra o Estado Democrático de Direito. Essas investigações visam punir práticas ilegais que possam afetar a legitimidade das eleições e garantir que os responsáveis por crimes eleitorais sejam responsabilizados.

A Polícia Federal finalizou o comunicado, reafirmando seu compromisso com a proteção do Estado Democrático de Direito, utilizando tecnologia de ponta, capacitação contínua de seu efetivo e operações coordenadas para assegurar que as eleições de 2024 ocorram de forma transparente e segura. A integração com a Justiça Eleitoral e outras forças de segurança tem sido essencial para garantir um pleito democrático, livre de fraudes e práticas ilícitas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais