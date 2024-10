Homem que fazia “delivery” de drogas é preso pela Polícia Civil em Juti

A Polícia Civil (PC), por intermédio da Delegacia de Juti, prendeu em flagrante, na tarde de quinta-feira (3),um homem de 46 anos, por delito por tráfico de drogas. A prisão foi efetuada na rua Amancio Claro, no Centro do município de Juti, localizado 315 km de Campo Grande.

Segundo apurado, os policiais monitoraram o traficante R.C.D., que havia sido denunciado, e constataram que ele realmente fazia o delivery de entorpecentes no município. Durante o acompanhamento tático, a equipe flagrou o indivíduo entregando cocaína a um dos usuários.

Ele foi abordado e durante a busca pessoal, foram encontrados com ele sete papelotes de cocaína, além do papelote vendido. Na casa dele, a equipe localizou mais porções de cocaína ocultadas em seu quarto.

Concluídas as diligências, o autor e testemunha foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Juti, para as providências cabíveis. O autor responderá por tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça.

