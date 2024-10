Pesquisa em Nioaque mostra André Guimarães na liderança de intenção de votos

Resultado do levantamento ainda demonstrou que 72% dos eleitores já definiram voto

Dois candidatos disputam as Eleições Municipais 2024 para o cargo de prefeito de Nioaque, que tem pouco mais de 10,4 mil eleitores, André Bueno Guimarães (PP) e Juliano Rodrigo Marcheti, o Dr. Juliano (PSDB).

O Instituto London pesquisas divulgou um novo levantamento com as intenções de voto na cidade antes do pleito que será realizado neste domingo (6), Conforme a pesquisa, André aparece na frente do adversário com boa vantagem.

Diferença entre os candidatos não deve sofrer grandes alterações, já que a maioria dos entrevistados respondeu que já tem candidato definitivo.

A pesquisa estimulada com o nome dos candidatos e vices, o desempenho melhora para ambos, mas o quadro ainda mostra vantagem para o PP. André e Brunno tem 50,42% das intenções de votos, enquanto Dr. Juliano e Roney Freitas aparecem em segundo lugar com 40,44%.

Neste cenário, porcentagem de eleitores indecisos é menor. 5,26% ainda não sabem em quem vão votar e 3,88% votaram nulo.

Já na pesquisa espontânea mostra André com 43,77% e Dr. Juliano com 39,61%. Outros 15,79% responderam que não sabem/não opinaram. 0,83% escolheram votar branco ou nulo.

Ainda de acordo com o levantamento, 72% dos eleitores ouvidos já têm voto definitivo. Outros 20,22% ainda podem mudar de candidato.

A Pesquisa London ouviu os entrevistados sobre em quem eles não votariam de forma alguma, e Dr. Juliano lidera a rejeição com 18,01%, já André tem 16,34%. Mais da metade, 51,80% não rejeitam nenhum dos candidatos, enquanto 2,22% rejeitam ambos.

A Pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o numero de identificação: ms-04456/2024. O levantamento ouviu 361 eleitores entre os dias 29/09/2024 e 02/10/2024. A margem de erro é de 5.15% e intervalo de confiança de 95%.

Justiça Eleitoral

Conforme preconiza o TSE, as pesquisas realizadas em data anterior ao dia das eleições, que acontecem no domingo (6), no primeiro turno e no dia 27 de outubro para as cidades que têm segundo turno, poderão ser divulgadas a qualquer momento, inclusive no dia das eleições, desde que respeitado o prazo de cinco dias definido na resolução.

De acordo com a resolução, a divulgação de levantamento de intenção de voto realizado no dia das eleições poderá ocorrer somente a partir das 17h do horário de Brasília.

Por Carol Chaves

