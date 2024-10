Polícia Federal flagra traficantes transportando 215 kg de maconha em barco no Rio Paraná

A PF (Polícia Federal) apreendeu durante fiscalização, no Rio Paraná, em Naviraí, distante 370 quilômetros de Campo Grande, cerca de 215 quilos de maconha sendo transportados em um barco.

Conforme informações, os agentes realizavam patrulhamento entre os rios Iguatemi e Paraná, quando avistaram a embarcação sendo colocada na água com ajuda de um veículo.

Ao notarem que os policiais se aproximavam, os suspeitos correram a pé para dentro do mato, abandonando o barco. Dentro dele, foram encontradas dezenas de tabletes contendo o entorpecente.

O material foi apreendido e encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Naviraí. Ninguém foi localizado e preso. A operação visa reforçar a segurança na região de fronteira, frequentemente utilizada para o transbordo de substâncias ilícitas.

