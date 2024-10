Especial dia das crianças e feriado de Nossa Senhora Aparecida tem programções para o final de semana

Romarias, exposições, shows, feiras e uma variedade de atividades divertidas para as crianças são algumas das opções de lazer

Neste domingo (12), o MS ao Vivo promete um espetáculo inesquecível no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A icônica banda Jota Quest se apresentará, acompanhada pela cantora regional Dora Sanches. Com entrada gratuita e início às 17 horas.

O Jota Quest, formada em 1993 em Belo Horizonte, é uma das bandas de pop rock mais queridas do Brasil. O grupo surgiu da paixão do baixista PJ e do baterista Paulinho Fonseca pelo funk rock e acid jazz. Com a adição do guitarrista Marco Túlio Lara e do tecladista Márcio Buzelin, a banda se consolidou. Rogério Flausino, vocalista, ingressou após um rigoroso teste que contou com mais de dezoito candidatos.

Nos anos 1990 e 2000, Jota Quest conquistou o público com sucessos como “Dias Melhores”, “Amor Maior”, “Só Hoje”, “Do Seu Lado” e “Fácil”. Com mais de 5 milhões de álbuns vendidos, a banda se destaca como um dos artistas mais populares do Brasil. Não perca essa oportunidade de viver uma noite repleta de boa música!

Feira da Bolívia

Mais uma edição da Feira da Bolívia começou e dessa vez especial mês das crianças! Comprar presentes para as crianças na Feira da Bolívia é uma oportunidade de celebrar momentos especiais enquanto se fortalece a economia local e se valoriza a cultura. Com a participação de 250 artesãos, a feira se transforma em um verdadeiro celeiro de criatividade, oferecendo produtos únicos que entrelaçam artesanato, arte e cultura.

Optar por produtos artesanais também é uma forma de preservar tradições e técnicas que são passadas de geração em geração, enriquecendo a experiência das crianças ao receberem presentes que contam histórias e refletem a identidade cultural local. Assim, ao escolher comprar na Feira da Bolívia, você não está apenas fazendo uma compra; está contribuindo para um ciclo virtuoso de valorização da arte e da cultura. A feira acontece no dia 13 de outubro, das 9h às 14h, na Praça Bolívia, na Rua Barão da Torre com a Rua das Garças, no Bairro Santa Fé. Venha apoiar nossos artesãos e proporcionar experiências significativas para as crianças!

Circo Maximus

Com uma programação especial para o dia das crianças, o Circo Maximus tem três sessões neste fim de semana, com apresentações de mágica, freestyle, trapezistas, contorcionistas e outros. O Circo é considerado o maior do Brasil, e possui três unidades próprias, com trupe de 130 pessoas que o roda o país e a América do Sul, em sua quinta geração, com tradição passada direto de pai para filho. Além disso, o circo também promete ser a única atração circense com ar-condicionado. Os espetáculos serão apresentados na Avenida Duque de Caxias, próximo ao Aeroporto. Haverá sessões às 20h, 16h, 18h e 20h. Ingressos são adquiridos direto no site oficial: https://ingressocircomaximus.com.br

SÁBADO (12)

Romaria de Nossa Senhora Aparecida

Neste sábado, 12 de outubro, acontecerá a tradicional romaria de Nossa Senhora Conceição Aparecida, organizada pelas paróquias palotinas de Campo Grande. Em sua 34ª edição, a festividade celebra a devoção à padroeira do Brasil, com o tema “Mãe Aparecida, ensina-nos a rezar e sermos fraternos”. Os fiéis participarão de uma procissão, saindo às 6h30 da Paróquia Santa Rita de Cássia e da Paróquia Divino Espírito Santo, onde se encontrarão com os devotos da Paróquia São Martinho de Lima. O evento culminará na Avenida Gury Marques, com a Santa Missa Solene às 9 horas no Centro de Formação São Vicente Pallotti, incluindo a coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A festividade, que também contará com shows e gastronomia, atrai entre 10 e 15 mil participantes, tornando-se uma das maiores celebrações em honra à santa.

Festa para a criançada no Fort

Outra ação para celebrar o Dia das Crianças acontece no Fort Atacadista. No sábado (12) haverá pintura facial e distribuição de pipoca, das 10h às 12h na loja do Norte Sul Plaza.

Já no Fort Atacadista da Avenida Três Barras, a comemoração começa às 8h e vai até o meio-dia com distribuição de pipoca, algodão doce e brinquedos infláveis.

Especial para o Dia das Crianças — CUFA

A CUFA (Central Única das Favelas) de Campo Grande está organizando uma festa especial para o Dia das Crianças, que acontecerá neste sábado, às 9h, na sede da CUFA, reunindo 100 crianças para uma manhã divertida com brincadeiras, doces e refrigerantes. Para tornar esse evento possível, a CUFA está arrecadando doações de itens como pipocas, balas, bolos, salsichas e bebidas. As doações podem ser entregues na sede da CUFA, na Rua Livino Godoy, 710, no bairro São Conrado, até sexta-feira.

ROCKTOBERFEST 2024

Dia 12 de outubro, o Sunset Growler Station será palco de uma noite épica de rock, cerveja e muita diversão! O evento contará com um bloco especial para os fãs de U2 e Coldplay, trazendo os maiores sucessos dessas duas bandas lendárias, além de um set list recheado com os clássicos do pop/rock nacional e internacional e os hits atuais que todo mundo adora cantar e dançar! Para começar a festa com tudo, o incrível DJ Marcos Moraes estará no comando, abrindo a noite com um set de música eletrônica pra agitar a pista e preparar o clima para o rock! Preparem-se para a emoção! Competição de Chopp de metro, ale´m de promoçoes de chopes especiais+comidas típicas deliciosas para acompanhar! Local: Sunset Growler Station. A partir das: 18h.

LINKIN PARK EXPERIENCE

Dia 12 de Outubro, pela primeira vez no BLUES BAR. A maior banda LINKIN PARK COVER em única apresentação. Abertura com a banda HEREZIA. Garanta já o seu ingresso pela plataforma sympla. Mais informações 67 99234-4811. BLUES BAR esta localizado na 15 DE NOVEMBRO 1186, 1186 CENTRO

CLÍMAX ESPECIAL 2 ANOS

Sábado é dia de festa! Vamos celebrar 2 anos da maior festa underground da cidade com um lineup incrível contando com 2 palcos+9 atrações locais trazendo o melhor do som alternativo e muito mais. Além disso, teremos a estreia do álbum BRAT REMIX da Charli XCX, que promete colocar todo mundo pra dançar! Os portões abrem às 23h, então chegue cedo para não pegar fila. Os ingressos estão disponíveis na Ticket Fire ou pelo link na bio do Instagram @climaxfesta. O evento acontece no Antigo Bar Fly (Rua Pajuçara, 201).

DOMINGO (13)

Amostrinha Grupo Casa

Prepare-se para um evento incrível para toda a família: a Mostra Grupo Casinha – Pré-ETECA! Nos dias 12 e 13 de outubro, você poderá desfrutar de uma programação especial no Teatro Allan Kardec, na Vila Planalto, e na sede do Grupo Casa, em Amambai. As crianças do Grupo Casinha apresentarão cenas autorais, e haverá o lançamento dos volumes 4 e 5 da coleção “Uma Aventura Craft”, do autor Miguel Prieto Ferreira. Além disso, você poderá participar de uma contação de histórias com o Grupo Casa e assistir à estreia do espetáculo “Grande Miudezas do Pantanal”. E para completar a experiência, deliciosas comidinhas estarão à venda no local. Marque na sua agenda e venha celebrar a arte feita por e para crianças!

Um Espetáculo de Magia e Alegria

O Circo Astros convida você para um espetáculo de magia e alegria em Aquidauana, que promete encantar toda a família! O evento ocorrerá no dia 12 de outubro de 2024, às 20h30, no Shopping Barrackech, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, 662. Com uma história rica e tradição circense, o Circo Astros traz apresentações emocionantes com artistas talentosos de diversas partes do mundo. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Sympla. Não perca essa chance de viver momentos inesquecíveis e se deixar levar pela magia do circo.

Balloween

Neste domingo, dia 13, o Capivas Cervejaria recebe a tão esperada Halloween, a partir das 17h! Prepare-se para uma programação assustadora, que inclui uma feira cultural, prêmios e uma festa com 10 categorias de fantasia. Haverá muita música, dança e uma atmosfera incrível para você se divertir! A entrada custa apenas R$ 10, e o Capivas está localizado na Rua Pedro Celestino, 1079, em Campo Grande. Venha viver essa experiência assustadora com a gente!

Aventuras no Gloob

O Gloob Space Jump, o maior parque inflável da América Latina, continua sua temporada em Campo Grande no Shopping Campo Grande, atraindo já mais de duas mil pessoas. Com 3 mil metros quadrados, a atração, localizada no estacionamento do shopping, oferece diversão para toda a família. Entre os brinquedos estão a Super Arena Astronauta, com 500 metros de obstáculos, paredes de escalada e tobogãs; o Tobogã Gigante, um dos maiores do Brasil com mais de 17 metros de altura; e o Baby Space, destinado aos pequenos, com escorregadores e uma mini arena para saltos. O espaço também conta com o Cantinho do Papai, que oferece um lounge, praça de alimentação e chopp, permitindo que os adultos relaxem enquanto as crianças se divertem. O parque funciona de terça a domingo, das 13h às 21h, com ingressos a partir de R$ 49,90 para 30 minutos. Crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas por um adulto e o uso de meias é obrigatório para todos os participantes. Ingressos antecipados estão disponíveis na plataforma Eventim.