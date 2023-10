Polícia Federal encontra quase 2 toneladas de maconha em caminhão baú

Agentes da Polícia Federal (PF) prendeu duas pessoas, na manhã de ontem (24), transportando quase duas toneladas de maconha camuflados em caixas de sucos e no meio de frutas, em um caminhão baú, próximo a Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da PF, o flagrante se deu durante atividade de rotina, quando os policiais federais avistaram um caminhão baú sendo acompanhado de perto por um veículo menor, ambos em atividade suspeita. Diante da situação, a equipe policial abordou ambos os veículos e, ao verificar a carga do caminhão, encontrou camuflados entre caixas de suco e frutas cerca de 1.610 kg de maconha em tabletes.

Na ocasião, um dos presos apresentou documentos falsos e, portanto, além do indiciamento pelo crime de tráfico de drogas, também poderá responder por uso de documento falso.

Segundo a PF, os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso, além de outros crimes que porventura venham a ser descobertos no decorrer das investigações. Somadas as penas, elas podem chegar a mais de 25 anos de prisão.

Os veículos e a droga foram apreendidos e dois homens foram presos em flagrante.

