Adolescente mantida em cárcere privado foi torturada com ferro quente, diz polícia civil

A Polícia Civil divulgou na tarde de ontem (24), que a adolescente de 17 anos, sequestrada pelo namorado de 27, no dia 19 de outubro foi queimada com ferro quente e teve queimaduras graves de segundo grau.

Ainda de acordo com a polícia, a jovem teve diversas lesões pelo corpo, escoriações e equimoses, resultantes de torturas que são realizadas com electrocussão e queimaduras de ferro e facas. A adolescente ainda teve feridas no rosto e queimaduras nas costas, ombro e costelas. Segundo a perícia, as esquimoses ou escoriações são causadas por choque elétrico nas pernas, lábios, orelhas e braços.

Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) as investigações devem ser finalizadas ainda nesta semana e o caso será encaminhado ao Ministério Público.

O rapaz de 27 anos, foi preso pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI) e será acusado por torutra psicológica, sequestro e cárcere privado contra menor de idade. Ele também será acusado por tentativa de feminicídio.

