Brasileiro apontado como líder de organização criminosa é preso na Bolívia

Agentes da Polícia Federal em ação conjunta com a Polícia Boliviana prendeu, no início da semana, um brasileiro líder de uma organização criminosa em Santa Cruz de La Sierra (BOL). Segundo a PF, o criminoso de Mato Grosso do Sul era foragido da justiça brasileira há mais de 2 anos.

A prisão ocorreu após a troca de informações entre as duas instituições policiais, devido a acordos de cooperação da polícia internacional.

Ainda conforme as investigações, indivíduo estava foragido desde 2 de julho de 2021, e foi identificado como líder de facção criminosa em Mato Grosso do Sul. Segundo a PF, o foragido da justiça apresenta extenso histórico criminal pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas, latrocínio, roubo majorado e homicídio.

Diante dos fatos, o preso foi extraditado da Bolívia e entregue às autoridades brasileiras.

