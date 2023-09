Polícia Federal desencadeia operação contra fraudes em bolsas de estudo

A Polícia Federal iniciou a operação “Pós-doc fraudis” visando evitar fraudes no recebimento de recursos destinados a bolsas de estudo. Os casos aconteceram em Campo Grande e Dourados.

Durante as investigações, ficou evidente que havia um favorecimento no acesso e na divisão de recursos federais destinados ao pagamento de bolsas de estudo. Isso acontecia entre o professor que coordenava o programa e os alunos aprovados no curso, que recebiam bolsas de estudo de Pós-Doutorado em Engenharia Agrícola na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Como parte dessa operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Dourados/MS e Campo Grande/MS. Além disso, o sigilo bancário dos investigados foi quebrado.

Os investigados poderão responder por crimes como concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, peculato e frustração do caráter competitivo da licitação, todos previstos no Código Penal.

O nome da operação, “Pós-doc fraudis,” faz referência à conduta fraudulenta relacionada ao acesso e à obtenção de bolsas de estudo no programa de Pós-Doutorado da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.