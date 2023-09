Feriado 7 de setembro: confira o que abre e fecha na Capital

Nesta quinta-feira (7) será celebrado o feriado da Independência do Brasil e na sexta-feira (8) foi decretado ponto facultativo. Portanto, alguns locais abrem e outros fecham durante estes dias. Confira o que abre e fecha na Capital neste feriado:

Hemosul

O Hemosul Coordenador de Campo Grande, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, no Centro, fecha durante o feriado na quinta-feira (7). Na sexta-feira (8) abre o dia todo, ou seja, das 7h às 17h. No sábado (9), o funcionamento será das 7h às 12h.

Segurança

Na Polícia Civil, entre quinta (7) e sábado (9), funcionarão a 1ª Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher), a 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, localizada no bairro Moreninha II, a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada) e a Depac Centro. Essas unidades estarão disponíveis para registro de ocorrências. As demais reabrem na próxima segunda-feira (11).

Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal, um dos principais pontos turísticos de Campo Grande, estará de portas abertas em horário especial para comemorar o feriado de 7 de setembro. Na quinta-feira, as visitas ocorrerão das 8h30 às 14h30, com o último horário de entrada às 13h30.

As visitas ao maior aquário de água doce do Mundo são agendadas exclusivamente pelo site oficial do Bioparque Pantanal e no Dia da Independência, além dos visitantes já agendados para a data, serão disponibilizadas novas vagas para cadastro individual pelo site https://bioparquepantanal.ms.gov.br/.

Mercados

Conforma a Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) os mercados da Capital podem funcionar normalmente. Entretanto, o trabalhador deverá receber folga compensatória. Nos outros municípios do Estado, deverá ser seguida as determinações dos sindicatos locais.

Comércio

O comércio de Campo Grande pode funcionar normalmente no feriado da Independência.

Os empresários que queiram abrir seu empreendimento têm que compensar o empregado pelo dia trabalhado com uma folga a ser concedida, preferencialmente, na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias. Quanto à jornada de trabalho, fica estipulada das 09h às 18h, com intervalo intrajornada mínimo de 01 hora. A exceção são as lojas que estão estabelecidas em shopping centers.

Shoppings

O Shopping Bosque dos Ipês irá funcionar normalmente na quinta-feira (7), das 10h às 22h. O Shopping Campo Grande irá funcionar normalmente na quinta, das 10h às 22h.

O Shopping Norte Sul Plaza abre normalmente na quinta-feira (7), das 10h às 22 horas, já o Pátio Central irá funcionar em horário especial na quinta-feira (7), das 9h às 16h.

Detran

Não haverá atendimento ao público nas agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) de todo o Estado na quinta-feira (7) e sexta-feira (8) devido ao feriado da Independência do Brasil e ponto facultativo. Na segunda-feira (11) o atendimento volta ao normal nas agências dos 79 municípios do Estado.

Bancos

As agências bancárias não vão abrir nesta quinta-feira, conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). No dia 8 de setembro o atendimento ao público volta a ocorrer normalmente. O Autoatendimento ficará disponível no feriado, já as lotéricas não devem abrir na quinta-feira.

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) não terá atendimento na quinta-feira (7) e na sexta-feira (8). O retorno das atividades será na segunda-feira (11). Os candidatos têm a opção de agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”. Basta baixar o aplicativo, realizar o cadastro, marcar o dia e o horário, e posteriormente comparecer à agência, que fica na Rua 13 de Maio, 2.773. Caso surjam dúvidas no uso do aplicativo, o contato para suporte do “MS Contrata+” é (67) 3320-1372 (WhatsApp).

Leia mais: