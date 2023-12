Praça Bolívia celebrara o meio ambiente e a chegada da primavera

A oitava edição da Praça Bolívia de 2023 terá como tema a preservação do meio ambiente e a celebração da estação das flores a primavera.

O evento tem 18 anos e um mês de atividade em Campo Grande, reforçando seu caráter cultural e plural, apresentando para a cidade e para o estado um espaço de cultura local, regional, nacional e internacional com uma atmosfera única.

Essa será 192º edição e para comemorar a chegada da primavera e pedir respeito e preservação do meio ambiente preparamos um evento recheado de atrações, tanto no palco Edgar Mancilla, quanto espalhados pela praça na figura de cada expositor com seus diversificados produtos, afinal; artesanato, apresentações artística, moda, pratos típicos, antiguidades e muito mais você encontra na Praça Bolívia.

Esse dia 10 de setembro vão subir no Palco Edgar Mancilla, a poetisa Leize Demétrio, a cantora Angelique, Brasilis com a cantora Ariadne, Gustavo Tonany, Lucy, Jacqueline Costa, a banda Coquetel Blue e Chaoz Overdrive, a direção de palco e apresentação fica por conta do músico e apresentador Lauro Ferrari.

A parceria com a Sub Secretaria de Bem Estar Animal (SUBEA) e a prefeitura de Campo Grande com a Ação de Doação, Adoção um Ato de Amor vai acontecer no mesmo local das edições anteriores, quem quiser adotar um pet é necessário levar um documento com foto e comprovante de residência.

A Praça Bolívia acontece sempre no segundo domingo de cada mês das 09 horas da manhã até as 14 horas da tarde e fica na Vila Nova Ipanema, bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Anibal de Mendonça e Dias Ferreira.

O evento tem apoio da Prefeitura Municipal, através da Sectur e do Governo de Estado.

Para quem não conhece ou não sabe onde fica a Praça Bolívia, basta fazer a leitura do QR-Code na arte de divulgação, um mapa com a localização exata será disponibilizado assim como a programação do mês.

Para mais informações sobre o evento basta acessar o endereço da Praça Bolívia nas redes sociais.

Instagram: https://www.instagram.com/pracaboliviaoficial

Facebook: https://www.facebook.com/pracaboliviaoficial

