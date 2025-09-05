Polícia Federal deflagra operações contra fraudes no INSS em Campo Grande

A Polícia Federal (PF) realizou nesta sexta-feira (5/9) duas operações em Campo Grande e municípios próximos para combater fraudes relacionadas a benefícios previdenciários do INSS.

Operação Desbloqueio

A Operação Desbloqueio investiga fraudes no desbloqueio de benefícios previdenciários para a contratação de empréstimos consignados, que podem ultrapassar R$ 33 milhões. Segundo as apurações, um servidor do INSS lotado em Campo Grande teria utilizado sua senha e matrícula funcionais para liberar indevidamente milhares de benefícios, possibilitando empréstimos sem autorização dos segurados.

Durante a ação, quatro policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão e um mandado de suspensão do exercício da função pública, expedidos pela Justiça Federal de Campo Grande. A investigação começou em março de 2025, com o apoio do Núcleo de Inteligência do INSS no Mato Grosso do Sul.

Operação Vantagem Indevida

Na mesma data, a PF também deflagrou a Operação Vantagem Indevida, destinada a reprimir o oferecimento de valores a servidores do INSS para a prática de atos de ofício ilícitos.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Campo Grande, nos municípios de Campo Grande, Dourados e Miranda. As investigações tiveram início em junho de 2025, novamente com o apoio do Núcleo de Inteligência do INSS no estado.

