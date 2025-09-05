Homem morre após choque elétrico ao mexer em geladeira em Batayporã

Airso de Oliveira, de 59 anos, morreu na noite dessa quinta-feira (4) após sofrer um choque elétrico enquanto manipulava uma geladeira em sua residência, na Vila José Mustafá, em Batayporã, a cerca de 312 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi encontrado caído próximo ao eletrodoméstico, com o fio enrolado ao corpo. No local, os policiais também observaram uma lanterna acesa no chão e água escorrendo da geladeira, indicando que Airso possivelmente estava realizando algum tipo de manutenção.

Durante a vistoria, os militares constataram que o capacitor da geladeira estava desconectado, reforçando a hipótese de que o choque ocorreu durante uma tentativa de reparo no aparelho.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. O corpo de Airso de Oliveira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para os exames necessários.

O caso serve como alerta sobre os riscos de manuseio de aparelhos elétricos sem as devidas precauções.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais