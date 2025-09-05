Donos de açougues são presos por venda de carnes irregulares durante operação em Bandeirantes

Três empresários donos de açougues foram presos em flagrante durante uma operação da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) nessa quinta-feira (4), por venda irregular de carnes em Bandeirantes.

A ação visou reprimir a venda de produtos sem comprovação de origem, já que esta modalidade tem sido recorrente no Estado, em razão do abate clandestino de animais, os quais não seriam vistoriados pelos órgãos de fiscalização.

Além de gerar um risco à saúde humana, havia crimes de sonegação fiscal, concorrência desleal e crime ambiental em razão do descarte de resíduos de forma irregular.

Os alvos da operação estariam comercializando carne oriunda de abate clandestino, além de realizar manipulação para confecção de linguiça e charque sem a devida inspeção municipal, além de produtos de origem animal vencidos.

Os três empresários e proprietários foram autuados em flagrante e responderão por vender ou expor à venda mercadorias em desacordo com as prescrições legais e mercadorias impróprias para consumo.