Polícia Federal deflagra Operação Panaceia contra grupo que usava diplomas falsos de enfermagem em MS

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), a Operação Panaceia, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso responsável pela falsificação e uso de diplomas falsos de curso superior em enfermagem. A ação ocorreu nos municípios de Eldorado e Miranda, no Mato Grosso do Sul.

A operação foi autorizada pela Justiça Federal da 3ª Região e contou com o cumprimento de ordens judiciais de busca e apreensão. A investigação identificou que os suspeitos utilizavam os diplomas falsificados para obter registro profissional junto ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (COREN-MS), o que permitia que atuassem de forma ilegal em unidades de saúde pública do estado.

Durante as diligências, foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos que servirão para aprofundar as investigações, com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema criminoso e comprovar os crimes já apurados.

Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder por diversos crimes, entre eles, falsificação de documento público, uso de documento falso, falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão, estelionato, organização criminosa. A PF ainda não divulgou o número de pessoas envolvidas no esquema, mas afirmou que novas fases da operação não estão descartadas.

A prática coloca em risco a qualidade do atendimento em saúde pública, já que profissionais sem formação adequada podem comprometer a segurança dos pacientes. O COREN-MS informou que colabora com as investigações e que tomará medidas administrativas contra os registros obtidos de forma fraudulenta.

