Leilão que definirá o rumo da BR-163 acontece hoje na B3

Com expectativas frustradas, parlamentares de Mato Grosso do Sul devem acompanhar nesta quinta-feira (22), o leilão da BR-163 na sede da B3, em São Paulo (SP), o primeiro certame voltado à reestruturação de um contrato de concessão rodoviária.

Nos últimos dias, a informação de que apenas a CCR MSVia, sob o nome de Motiva apresentou propostas para a concessão da rodovia e levando em conta as críticas aos anos de gestão, sem ter cumprido os requisitos previstos em edital, o deputado estadual Junior Mochi (MDB) criticou o aval da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e do Ministério dos Transportes, para a nova concorrência.

“Quero manifestar minha indignação, pois a única a participar do leilão será justamente a empresa que é responsável atual pela concessão da rodovia, que não cumpriu o contrato original e que está associada a um alarmante índice de acidentes”, declarou Mochi.

O deputado reforçou ainda o pedido já encaminhado ao MPF (Ministério Público Federal), solicitando que todas as irregularidades sejam investigadas, inclusive com perícia técnica e contábil, para garantir transparência e responsabilização. Ao fim do pronunciamento, o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), informou que Junior Mochi representará a Casa no leilão e destacou que os parlamentares estarão vigilantes quanto ao cumprimento do novo contrato de concessão.

