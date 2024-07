Polícia Federal deflagra operação nacional de combate ao abuso sexual infantil

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (30), nas cinco regiões do país, a Operação Leafdown, com o objetivo de combater os crimes de armazenamento e difusão de material de abuso sexual infantil. Os investigados devem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Cerca de 200 policiais federais cumprem 20 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão nos estados do Amazonas (1), Mato Grosso (2), Mato Grosso do Sul (2), Minas Gerais (1), Pará (1), Paraná (10), Piauí (1), Rio de Janeiro (3), Rio Grande do Sul (6), Rondônia (2), Santa Catarina (4) e São Paulo (7).

O nome da Operação faz referência ao trabalho investigativo de derrubada de usuários que atuam em ambiente cibernético específico para a aquisição de material de abuso sexual infantojuvenil e disponibilização desses arquivos para mais criminosos, inclusive de outros países.

A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, para evitar a exposição dos menores aos riscos de abusos sexuais, garantindo a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.

