Menino de 6 anos fica ferido ao tentar defender mãe de ataque com faca em Corumbá

No último domingo (28), um menino de seis anos ficou ferido no rosto ao tentar defender sua mãe, que estava sendo agredida e esfaqueada pelo padrasto. O incidente ocorreu em Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do registro policial, o homem arrombou a porta da residência onde vivia com a família e tentou assassinar a esposa com golpes de faca. Durante a agressão, a filha de 12 anos da mulher conseguiu escapar pela janela e correu para pedir ajuda.

O filho mais novo, de apenas seis anos, ao tentar proteger a mãe, acabou sendo atingido com uma facada que o feriu do rosto, da testa até o nariz. A mulher sofreu lesões na mão esquerda enquanto tentava se defender. Após o ataque, o agressor fugiu levando consigo uma criança de três anos e a faca utilizada no crime.

Os vizinhos acionaram a Polícia Militar, mas quando a equipe chegou, a mãe e o filho já haviam sido socorridos por moradores e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Guatós. A polícia realizou buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e está sendo investigado pelas autoridades competentes.

