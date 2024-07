Em evento na Fiems, Governo de MS formaliza entrega de licença para fábrica da Suzano

O Governo de Mato Grosso do Sul formalizou a entrega da licença de operação da nova unidade, em Ribas do Rio Pardo, da empresa Suzano – maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto.

A cerimônia de entrega oficial do documento ocorreu na sede da Fiems (Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, na noite de ontem (29), contou com a presença do governador Eduardo Riedel, do presidente da Suzano, Beto Abreu, vice-presidentes da companhia, secretários de Estado, parlamentares e demais autoridades estaduais.

O governador Riedel destacou que o projeto é marcante na história do Estado e sustentado nos pilares da sustentabilidade, prosperidade, inclusão social e tecnologia. “Esse ambiente de negócio competitivo e positivo faz parte da harmonia que existe entre o governo, o poder público e a iniciativa privada. A licença entregue hoje talvez traduza um pouco disso tudo, beneficiando a população por meio de oportunidades de emprego e renda. Mato Grosso do Sul tem todo o seu desdobramento e planejamento estratégico elaborado num Estado próspero, verde, inclusivo e digital. São os quatro eixos que norteiam a nossa estratégia de política pública em qualquer área”, acrescentou.

Já o secretário Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) destacou que o inicio da operação da fábrica é a consolidação de MS como o Vale da Celulose e mostra o compromisso do Governo Riedel com o desenvolvimento. “Estamos entregando a licença da maior fábrica de celulose de linha única do mundo. É um momento histórico no desenvolvimento do Estado. Lembrando que o projeto Cerrado engloba mais indústrias dentro do sítio como é o caso da White Martins e da Nouryun (indústria química) que também já receberam suas licenças de operação. Ou seja é um projeto integrado, e a liberação das licenças dentro do cronograma estabelecido pelas partes é a otimização da coisa pública”, frisou o secretário.

Para o presidente da Suzano, Beto Abreu, a nova fábrica é fruto de um investimento muito relevante, com uma quantidade enorme de geração de empregos direto e indireto, com muitos investimentos em infraestrutura e investimentos sociais. O dirigente enfatizou ainda que o desafio agora é concentrar esforços entre os parceiros na qualificação de pessoas.

“Quase três anos de obra e na semana passada tivemos a felicidade de iniciar as operações. É de fato um projeto marcante não só para o Estado, mas para o País. Temos uma oportunidade enorme como sociedade, empresas privadas, instituições e setor público para trabalharmos juntos no desenvolvimento da qualificação profissional e inserir cada vez mais brasileiros no mercado de trabalho”, afirmou.

Na solenidade, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, declarou que a data marca um novo tempo para o Estado e que a empresa atenderá uma demanda mundial. “Mato Grosso do Sul avança a passos largos, os números estão aí. Isso é uma soma de esforços que vem sendo construído há muito tempo”, salientou.

A autorização ambiental é resultado de três anos e meio de trabalho da empresa em conjunto com as autoridades de Mato Grosso do Sul, em especial com órgão ambiental, cuja atuação o posiciona como referência no setor de celulose no Brasil.

Expedida pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) em 9 de julho deste ano, a licença possibilitou o início das operações da terceira fábrica da empresa no Estado, no último dia 21.

A licença de operação, emitida pelo Imasul, atesta o cumprimento de todas as condicionantes para instalação, o manejo sustentável e respeito da companhia com a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade no Estado. O documento tem validade por quatro anos e estabelece também as obrigações para funcionamento da unidade, assim como as medidas mitigatórias e procedimentos de segurança que devem ser adotados ao longo da vigência da licença.

Unidade Ribas do Rio Pardo

As operações da maior linha única de produção de celulose do mundo, instalada no município de Ribas do Rio Pardo, iniciaram-se às 20h15 do dia 21 de julho. Com capacidade para produzir 2,55 milhões de toneladas por ano, o empreendimento é resultado de um investimento total de R$ 22,2 bilhões, dos quais R$ 15,9 bilhões destinados à construção da fábrica e R$ 6,3 bilhões a iniciativas como a formação da base de plantio e a estrutura logística para escoamento da celulose.

Com o início das operações da nova unidade, a capacidade instalada de produção de celulose da Suzano salta de 10,9 milhões para 13,5 milhões de toneladas anuais, o que representa um aumento de mais de 20% na produção atual da companhia. A construção da Unidade Ribas do Rio Pardo foi anunciada em maio de 2021 e, no pico da obra, mais de 10 mil empregos diretos foram criados. Com o início das operações, cerca de 3 mil pessoas, entre colaboradores(as) próprios(as) e terceiros(as), passam a trabalhar nas atividades industrial, florestal e de logística da nova unidade.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Os produtos e soluções da empresa estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose; papéis para imprimir e escrever; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis sanitários e produtos absorventes; além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global.

