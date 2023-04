Adolescente que publicou mensagem de ataque a escola de MS é apreendido

A Polícia Civil deu cumprimento na tarde de ontem (13) a um mandado de busca e apreensão e apreendeu um adolescente suspeito de aterrorizar pais, alunos e professores, no município de Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, ele foi encontrado em uma residência no Jardim Novo Horizonte.

Segundo apurado pela polícia, uma postagem de um perfil nas redes sociais foi criado no último dia 11 deste mês e logo após a publicação, começou a causar pânico aos moradores do município. Ao deparar com a publicação, várias pessoas entraram em contato com a polícia militar, enviando prints da mensagem.

Diante das denúncias, A Polícia Civil em conjunto com o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) iniciou diligências pelo município e encontrou o adolescente e o encaminhou para a delegacia para prestar depoimento. Aos policiais, o menino dúzia que haveria ações violentas no dia 20 de abril. Após depoimento do jovem, a Justiça determinou a internação compulsória do garoto.

Segundo o delegado Felipe Rossato, após a polícia deparar com as mensagens disseminadas, foram realizados mandados de prisão expedidos pela Justiça. O menino foi encontrado com diversos itens, como relógio que ele fotografava para enviar as mensagens, uma corrente e máscaras que é muito utilizado para prática de crimes.

Serviço

A Polícia Civil criou um canal de denúncia: ligue 100, serviço gratuito usado para comunicar alguma violação de direitos humanos, e poderá receber também denúncias de ataques contra escolas. Outro contato, onde a população pode enviar prints e fotos, é o (61) 99611-0100 (WhatsApp), que via como específica para reportar atentados ou ameaças de ataques em instituições de ensino.

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.