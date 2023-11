Polícia Federal deflagra operação contra descaminho e associação criminosa

Equipes da Polícia Federal foram às ruas hoje (24), cumprir um mandado de busca e apreensão contra alvos que praticam crimes de descaminho e associação criminosa em Campo Grande. Ninguém foi preso na ação.

Segundo a PF, a investigação teve início a partir da prisão em flagrante de cinco pessoas em setembro deste ano, pela entrada ilegal no país de equipamentos eletrônicos.

Diante do avanço dos trabalhos investigativos, identificou-se grupo criminoso que movimentou grande quantia em importações ilícitas de eletrônicos.

Após representação da Polícia Federal, em conjunto com o Poder Judiciário determinou a realização de busca e apreensão numa residência em Campo Grande. Ninguém foi preso nesta ação, mas as investigações continuam.

O nome da operação, Continuum, em tradução livre significa “continuidade” e faz alusão aos antecedentes dos investigados pela prática dos mesmos crimes, justamente descaminho e associação criminosa.

