Operário e Náutico decidem o título do Estadual sub-15 neste sábado

As finais do Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-15 começam neste sábado (25), no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande. A partida de ida entre Náutico FC e Operário será às 15h. O jogo de volta está marcado para ser no próximo sábado (2), no mesmo estádio. A entrada para acompanhar a final é gratuita.

Ambos os times estavam no Grupo A, e se duelaram na primeira fase, quando a partida terminou em 2 a 0 para o Galo da Capital. Na fase de grupos, o Operário passou na primeira colocação, com três vitórias e o Náutico em segundo.

