Poucas ofertas e chuva espantam clientes na Black Friday, em Campo Grande

A Black Friday começou oficialmente nesta sexta-feira (24), mas a chuva registrada pela manhã em Campo Grande, espantou os clientes e as lojas ficaram vazias, cenário diferente de anos anteriores, onde clientes esperavam em filas apenas para entrar no comércio. Outro ponto que chamou a atenção foi a falta de descontos atrativos de muitos produtos.

A reportagem foi conferir os preços no Centro da cidade. Na Casas Bahia da 14 de julho, o gerente Antonino Marcos de Mattos acredita que a chuva afastou os clientes de forma temporária, mas que nas próximas horas e no período noturno as vendas irão melhorar.

“A expectativa para esta Black Friday é a melhor possível, a chuva deu uma minimizada nos clientes, mas acredito que daqui a pouco já começa de novo o movimento e a expectativa é muito grande”.

O destaque vai para a famosa e queridinha atual, a air fryer, que na Casas Bahia pode ser encontrada por R$ 249,00, a opção de quatro litros, ou parcelada em até 12 vezes de R$ 20,75.

“São vários produtos com desconto, principalmente as televisões, portáteis, climatizadores, ventilador, fritadeira, lavadoras, refrigerador, móveis também com um desconto bem bacana, todos os setores estão com pelo menos cinco a dez produtos com descontos. Hoje, o que está sendo mais procurado são as TVs e ar condicionado, mas sempre tem saída de geladeira ou lavadora. Já fizemos venda de móveis também”, destaca o gerente.

Outro item muito procurado são os ares-condicionados, mas o produto não estava em promoção na loja. Além disso, a reportagem apurou que, a dois meses, os preços dos ventiladores apresentavam variação entre R$ 70 e R$ 100 reais entre as lojas físicas e no e-commerce, sendo que online estava mais barato; hoje o preço do produto nas lojas físicas se aproximou do preço de venda online.

Para o gerente do Magazine Luiza, Wellinton Servin, as vendas estão aquecidas a algumas sextas-feiras devido à campanha da própria loja, que oferecia descontos todas as sexta-feiras anteriores.

“A gente ta com uma expectativa de vendas muito grande, porque comparado com o ano passado, a gente teve Copa do Mundo, eleições e acabou dificultando a venda do ano passado. O nosso mês já foi muito bom, e toda sexta-feira já tínhamos preços de black friday”.

O gerente destaca que as maiores procuras são dos setores da tecnologia, como celulares e eletrodomésticos como lavadora e geladeira. Aqui, a fritadeira pode ser encontrada por R$ 369,90 de 4,3 litros. Ele também comenta que a procura por ventiladores e ares-condicionado segue em alta.

“Desde setembro tem sido muito procurado por causa do calor, temos reposição de ar condicionado três vezes na semana para poder dar conta das vendas. Os descontos estão principalmente para a linha de ventiladores”. O item pode ser encontrado por R$ 159,00 à vista.

Decepção com descontos

Nas Lojas Americanas, os preços não saltaram aos olhos dos consumidores. Uma cliente que não quis se identificar, conta que costuma participar do dia de promoções, mas que nos anteriores as lojas estavam mais cheias.

“Não achei que valeu a pena, não está como nos outros anos. Já foi bem mais em conta, tinha época em que a loja abria a meia-noite e era bem mais barato. A fralda mesmo, semana passada paguei R$ 27, hoje está R$ 32”, disse.

Já a auxiliar de serviços gerais, Karina Vieira, gosta de comprar ‘a moda antiga’, indo presencialmente às lojas. “Por enquanto não vi nada que dá vontade de levar, estou andando e não comprei nada, estou procurando e não vi grandes descontos. Eu achei melhor vir presencialmente, porque não sei qual site será de confiança e eu gosto de ver e olhar, pegar, e na internet não é o mesmo”.

O supervisor de produção agrícola, Agostinho Magro Neto, estava em ‘peregrinação’ de preços, e também não havia achado os descontos atrativos. “Eu já fui em algumas lojas, mas estou em busca do melhor preço, pesquisando desconto. Deu uma melhorada nos preços. Estou pesquisando ventilador, roupas e cama, mesa e banho”.

Além disso, para ele, as compras físicas apresentam mais vantagens. “O presencial às vezes você paga mais caro, mas consegue ver na hora se o produto é aquilo que está buscando”.

Fiscalização

O Procon Municipal esteve nas ruas do Centro de Campo Grande para verificar possíveis propagandas enganosas, acompanhando preços de produtos e verificando se realmente ocorrerão descontos, evitando a falsa Black Friday.

Com informações da repórter Beatriz Santos.