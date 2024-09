47ª fase de operação conjunta internacional contra plantios ilícitos de Cannabis é deflagrada

PF diz que além do tráfico de drogas, enfrenta os desafios dos crimes ambientais e a proteção do s povos originários

Na última terça-feira(24), foi delfagrada em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY) e com o apoio da Força Tarefa Conjunta e do Ministério Público Paraguaio, a 47ª fase da Operação Nova Aliança.

O foco é a erradicação de plantios ilícitos de Cannabis. Esta é a última etapa da operação em 2024 e o foco se voltou para a ‘Reserva da Biosfera Mbarakayu’ (no território paraguaio) e na região fronteiriça com o município de Antônio João, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PF, essas áreas vêm sendo utilizadas por narcotraficantes para ocultar grandes cultivos ilícitos de maconha. As erradicações estão sendo realizadas em reservas naturais e em regiões habitadas por comunidades indígenas das etnias ‘Aché’ e ‘Guaraní Kaiowá’, visando também coibir crimes ambientais e contra os povos originários.

A operação Nova Aliança é a maior já realizada em cooperação internacional no mundo para a eliminação de plantios ilícitos de Cannabis. Dados da UNODC indicam que anualmente, em média, aproximadamente 5 mil toneladas de Cannabis são apreendidas no mundo através de 1 milhão de operações policiais.

Apenas no ano de 2024, em cinco etapas realizadas, a Operação Nova Aliança já erradicou quase 4 mil toneladas da droga, aproximadamente 80% do que se apreende anualmente em operações policiais realizadas em todo o planeta, de acordo com os dados da própria UNODC. A Operação Nova Aliança alcança números semelhantes a cada seis operações realizadas.

