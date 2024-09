Ônibus de turismo que saiu de Três Lagoas sofre acidente em São Paulo

Ônibus de turismo que saiu de Três Lagoas e levava diversos turistas se envolveu em acidente, no final da noite dessa quinta-feira (26), na rodovia Marechal Rondon, em São Manuel (SP).

O veículo já havia percorrido uma distância de aproximadamente 400 quilômetros, quando por motivos desconhecidos, o motorista não conseguiu frear e bateu na traseira de um caminhão carregado com laranjas.

Com o impacto, uma pessoa teve ferimentos e precisou ser socorrida por equipes de resgate para hospital da região. As frutas caíram do veículo, interditando o trecho da rodovia.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada para registrar a ocorrência, que contou com apoio de equipes da concessionária que administra a rodovia.

