Polícia Federal combate prática ilegal de recursos minerais

Agentes da Polícia Federal (PF) em conjunto com a Agência Nacional de Mineração (ANM) e a Polícia Militar Ambiental (PMA), realizou ontem (26) fiscalizações rurais em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande, após receberem denúncias de remoção de recursos minerais, sem autorização legal para atividade. O caso segue sendo investigado pelo órgão federal e os envolvidos responderão administrativamente pela infração ambiental

Conforme informações da PF, foram encontradas duas áreas com a prática de remoção de recursos minerais, no caso saibro, com aplicação em obras e aterros, sem autorização legal para atividade.

Os envolvidos poderão responder também penalmente pelo crime de usurpação de recursos minerais e pela extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença.

