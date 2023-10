Confira a coluna “Segredos de Estado”

Hora do orçamento

Os Legislativos de todo país já analisam as peças orçamentárias encaminhadas pelos Executivos federal e estaduais e municipais, com estimativas de receitas e despesas para o ano de 2024. Embora existam muitas leis tentando disciplinar principalmente a parte dos gastos entre todas as propostas, estabelecendo limites prudenciais, uma grande parte dos gestores públicos por falta de preparo para o exercício do cargo ou mesmo por má-fé acaba promovendo caos financeiro.

Particularmente por ser um ano eleitoral, 2024 oferece muito risco para os responsáveis pela administração pública, especialmente às prefeituras. Em Mato Grosso do Sul, a Assomasul, associação dois prefeitos, divulgou recentemente um levantamento em que reconhecia que 37 prefeituras viviam sob penúria financeira. A grande oportunidade para equilibrar as finanças é, primeiramente, aprovar um orçamento responsável e, em segundo lugar, ter uma execução com controle rígido de gastos, o que é bem complicado de acontecer em ano eleitoral.

Chapa do PSDB

Começa a causar preocupação a formação da chapa de vereadores do PSDB, pois há um limite de vagas e um excesso de pretendentes. Pela legislação, a chapa só pode ter 30 candidatos e 30% destas vagas devem ser destinadas a mulheres. Então serão 21 homens, dos quais 9 ou 10 são vereadores com mandato (que devem migrar de outros partidos) então teoricamente restam 11 vagas na área masculina.

A vice

Depois de ser cotada para vice de André Puccinelli, Rose Modesto começa a ser citada para a ser a companheira de chapa de Beto Pereira. A negociação pode ser conduzida pelo presidente Regional do PSDB, Reinaldo Azambuja, uma vez que ainda existem ressentimentos dela com relação a alguns membros do ninho tucano por conta das eleições de 2016 e 2020.

Silêncio O deputado estadual Lucas de Lima tem se mantido no mais absoluto silêncio e, segundo alguns membros do PDT, é uma tática para poder fazer sua candidatura sobreviver. O parlamentar, que sempre aparece em pesquisas de intenção de voto para a eleição na Capital, acredita que é mais vencer a disputa do que conseguir manter a candidatura.

Fogo amigo A deputado federal Camila Jara tem enfrentado obstáculos bem complicados dentro do próprio PT, sendo que a cúpula do partido sempre demonstra maior afinidade com os projetos eleitorais de adversários do que com o dela.

Ceasa

Quem frequenta a Ceasa tem observado que aumentou muito a demanda por cestas básicas, um fenômeno muito comum por ocasião da proximidade de períodos eleitorais. Nomes bancados por caciques da política comandam a montagem e distribuição de cestas básicas para a população carente.

Bia candidata

A ex-deputada federal Bia Cavassa deve anunciar a sua pré-candidatura à Prefeitura de Corumbá, no final de janeiro. Ela tem procurado a espera pela montagem de uma frente de oposição ao atual prefeito Marcelo Iunes.

Meninos, eu vi

Um talentoso engenheiro do grupo de assessores da Secretaria de Obras do Governo do Estado, durante o governo de Pedrossian, encantava a todos pelas ideias que apresentava durante as reuniões. Sempre cauteloso, Pedrossian ouvia tudo e depois, de forma quase que monossilábica, opinava, mas um sinal de desconfiança era sempre detectado pelos mais próximos e em uma ocasião, o engenheiro prodígio explicava um projeto e no meio da explicação cometeu uma tremenda gafe, o que fez Pedro Pedrossian comentar com Ary Rigo, então vice-governador. – Quando é inteligente demais acaba ficando burro.

Por –Laureano Secundo

