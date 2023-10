Funcionário morre após sofrer acidente em máquina de couro

Um homem de 43 anos morreu na madrugada de hoje (30), após sofrer um acidente quando conduzia uma máquina em uma empresa de couros, localizada na BR-060, próximo a Sidrolândia, a 7 quilômetros de Campo Grande. O nome da vítima não foi divulgado e os motivos do acidente serão apurados pela Polícia Civil.

Conforme o registro policial, a vítima entrou no trabalho às 18h, onde cumpria uma escala de 12×36. Segundo os investigadores, o homem trabalhava em uma máquina conhecida como “Fulão” que funciona para agitar o couro com uso de produtos químicos, quando, por volta de 1h, ocorreu o acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o óbito do trabalhador foi constatado por volta de 1h35 da madrugada.

Na empresa possui câmeras de monitoramento que poderão ajudar nas investigações para descobrir os motivos do acidente e o que levou ao óbito do trabalhador.

A ocorrência foi registrada como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

