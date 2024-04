Polícia Federal combate atuação de milícias digitais em MS

Investigação teve início a partir de ofensas pessoais direcionadas a agentes públicos.

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (30), a Operação Discurso do Ódio, com o objetivo de combater a prática dos crimes de injúria, difamação e organização criminosa, decorrente da atuação das denominadas milícias digitais.

A investigação teve início a partir de ofensas pessoais direcionadas a agentes públicos, em razão do desempenho de suas funções, em redes sociais e outros meios digitais.

Após representação da Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a expedição de mandado de busca e apreensão, cumprido no município de Dourados e, intimação de investigado acerca de medida cautelar diversa da prisão e colocação de tornozeleira eletrônica, na cidade de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Foram apreendidos celulares, notebooks e um HD externo.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal MS.

