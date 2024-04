Campo Grande institui o Dia Municipal do Reggae em homenagem a Lincoln Gouveia

Foi instituído, por meio da Lei n.º 7.232, o Dia Municipal do Reggae, a ser comemorado anualmente no dia 17 de junho, em homenagem ao cantor Lincoln Gouveia, ex-vocalista da banda Canaroots e figura emblemática do cenário musical da Capital. A informação foi publicada nesta segunda-feira (29), no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

Conforme a publicação, o Dia Municipal do Reggae será dedicado ao desenvolvimento de ações voltadas aos valores presentes no movimento do Reggae, assim como à promoção da cultura, da paz, da união e da consciência social.

Lincoln Gouveia faleceu em 17 de junho de 2021, com apenas 37 anos. Ele foi encontrado morto em casa, pela esposa, e segundo o Corpo de Bombeiros, o cantor teria sofrido um infarto enquanto dormia. Ele faria aniversário no dia 1º de julho, que é, inclusive, o Dia Internacional do Reggae.

O cantor também foi um dos idealizadores da Associação do Reggae de Mato Grosso do Sul, fundada em 2020, com objetivo de promover o gênero musical no Estado.

Canaroots

A banda criada e desenvolvida por Lincoln segue se apresentando, com a performance “Canaroots Convida”. Seu show mais recente foi no MS ao Vivo como apresentação de abertura do Falamansa. O show contou com as participações da banda Louva Dub e do cantor Sandim, além da apresentação de Rasdair Damata, representando o reggae autoral feito no cerrado sul-mato-grossense.

O trombonista do Canaroots, Claudio Dedo, disse que foi uma alegria imensa ter sido convidado para fazer o show de abertura do MS ao Vivo: “A gente já está esperando há um bom tempo esta oportunidade, é muito difícil às vezes trazer este gênero para palco para a população, então a gente está muito animado e ensaiamos bastante para fazer um ótimo show. A banda trabalha hoje com convidados, o vocalista da banda faleceu há dois anos, o Lincoln, e a gente resolveu continuar a banda com convidados para não deixar o projeto morrer. A gente vai continuar este formato, continuar se inscrevendo em editais, e trabalhar sempre o som autoral”.

Por Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: