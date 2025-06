Polícia Federal apreende 233 kg de cocaína e 12 fuzis em casa de Ponta Porã

A Polícia Federal apreendeu 233,9 quilos de cocaína e 12 fuzis em uma residência localizada em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai e fica a 313 quilômetros de Campo Grande. A operação foi realizada por meio das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado de São Paulo e Minas Gerais.

Durante a ação, o caseiro do imóvel foi preso em flagrante e levado à Delegacia da Polícia Federal do município. O nome do suspeito não foi divulgado.

Segundo informações divulgadas, tanto a droga quanto as armas tinham como destino o Estado de São Paulo. A principal suspeita é de que o material estivesse ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital), uma das maiores facções criminosas do Brasil.

Mato Grosso do Sul, por fazer fronteira com a Bolívia e o Paraguai, é considerado uma das principais rotas para o tráfico de drogas e o transporte ilegal de armas no país. A Polícia Federal segue com as investigações para tentar identificar outros envolvidos no esquema criminoso e aprofundar o rastreamento da origem e do destino do material apreendido.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais