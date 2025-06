Alexandre Pato se oferece para pagar traslado do corpo de jovem morta em trilha na Indonésia

O ex-jogador de futebol Alexandre Pato tomou uma atitude comovente ao se sensibilizar com a história de Juliana Marins, jovem brasileira que morreu após cair durante uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia. Pato se prontificou a arcar com todos os custos necessários para que o corpo da jovem seja trazido de volta ao Brasil.

A decisão do atleta veio à tona após páginas nas redes sociais começarem a divulgar a dificuldade financeira da família de Juliana para realizar o translado internacional. A história comoveu milhares de internautas e gerou uma onda de solidariedade, que chegou até o jogador.

Em mensagem enviada ao perfil Alfinetei, Pato declarou:

“Quero pagar esse valor para que todos tenham paz e para que ela possa descansar ao lado da família.”

Por meio de sua equipe, ele entrou em contato direto com os familiares da jovem, oferecendo apoio total, tanto financeiro quanto logístico, para que o corpo de Juliana seja trazido ao Brasil o mais rápido possível.

Juliana Marins faleceu durante uma trilha no vulcão Rinjani, um dos pontos turísticos mais famosos da Indonésia. A tragédia abalou amigos e parentes, que iniciaram uma campanha para arrecadar fundos e viabilizar o retorno do corpo ao Brasil, diante dos altos custos envolvidos nesse tipo de operação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais