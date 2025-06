Explosão e tremor causam susto em moradores de Dourados; origem ainda é incerta

Moradores de diferentes regiões de Dourados, município a cerca de 230 km de Campo Grande, relataram ter sentido um forte tremor no fim da tarde desta quarta-feira (25), por volta das 17h. O fenômeno foi acompanhado de um estrondo, semelhante a uma explosão. A causa ainda está sendo investigada pelas autoridades responsáveis.

As vibrações foram notadas em bairros como Parque Alvorada, Jardim Caramuru, nas proximidades do Trevo da Bandeira e também na região central. Em alguns locais, as janelas chegaram a tremer, levando moradores a saírem de casa por medo de desabamentos ou acidentes.

Conforme a Defesa Civil de Dourados, a Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) já foi contatada e, que até o momento, não identificou nenhum abalo sísmico na região. A equipe também aguarda retorno de centros de sismologia da USP e da UnB (Universidade de Brasília) para confirmar se houve registro sísmico ou algum outro fator.

Apesar da ausência de confirmação oficial, a hipótese de um leve tremor de terra causado por movimentações na placa tectônica sul-americana não está descartada. Outra possibilidade levantada é a de uma explosão controlada que possa ter gerado o estrondo e as vibrações.

A Defesa Civil deve continuar o monitoramento e deve retornar aos centros sismológicos nesta quinta-feira (26) para tentar esclarecer o ocorrido.