Polícia fecha entreposto com 19,5 toneladas de drogas e recupera seis caminhonetes roubadas em Japorã

Uma operação policial fechou um entreposto de drogas na zona rural de Japorã, a 468 quilômetros de Campo Grande, durante a madrugada de segunda-feira (30). No local, os agentes encontraram 19,5 toneladas de entorpecentes, além de recuperarem seis caminhonetes com registros de furto. As informações sobre o caso foram divulgadas na noite de terça-feira (1º).

A ação foi realizada por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), que interceptaram um comboio de sete veículos carregados de drogas. Seis das caminhonetes, modelos de grande porte como Dodge Ram, Mitsubishi Triton, Volkswagen Amarok, Toyota Hilux e Chevrolet S10, eram roubadas ou furtadas. Esses veículos são frequentemente escolhidos por quadrilhas devido à sua alta capacidade de carga e performance, permitindo que trafeguem em alta velocidade mesmo carregados.

O comboio seguia pela rodovia estadual MS-229 quando foi abordado pelos policiais. Quatro dos veículos foram apreendidos no local, contendo 8,8 toneladas de maconha. No momento da abordagem, os motoristas conseguiram escapar a pé em direção ao Paraguai.

Além disso, uma segunda equipe de policiais localizou um sítio na área rural do município, que servia como entreposto para o armazenamento das drogas. No local, estavam três caminhonetes com mais 10 toneladas de entorpecentes, embaladas em tabletes e prontas para distribuição.

As drogas e os veículos apreendidos foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada em Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime organizado foi de cerca de R$ 41 milhões, segundo as autoridades.

A polícia continua as investigações para identificar os integrantes da quadrilha e possíveis pontos de distribuição da droga.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais