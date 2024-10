Senadora de MS estava em avião presidencial de Lula que apresentou problemas técnicos no México

O avião que transportava o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou problemas técnicos durante a decolagem na tarde de terça-feira (1º), após deixar a Cidade do México. A aeronave retornou ao aeroporto por questões de segurança, e o voo de volta a Brasília foi realizado no avião reserva da Presidência, conforme informou a Força Aérea Brasileira (FAB).

Além de Lula, a bordo estavam a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, a ministra das Mulheres Cida Gonçalves, a senadora Soraya Thronicke (Podemos), o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira e outros 16 integrantes da comitiva presidencial. De acordo com informações da TV Bandeirantes, o problema não impediu a segurança do voo, sendo resolvido em pleno ar, e os pilotos realizaram manobras para gastar combustível antes de retornar ao aeroporto.

O comunicado oficial, assinado pelo comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, confirmou o incidente, mas não especificou qual foi a falha técnica que afetou o avião presidencial VC-1. “A aeronave apresentou um problema técnico após a decolagem do Aeroporto da Cidade do México”, afirmou o texto. O pouso de retorno foi necessário por segurança.

A comitiva estava no México para participar da posse da nova presidente do país, Claudia Sheinbaum, que assumiu o cargo em uma cerimônia realizada horas antes no legislativo mexicano. Durante sua estadia, Lula também se reuniu com o ex-presidente Andrés Manuel López Obrador e participou de um fórum com empresários dos dois países, reforçando as relações bilaterais.

Após o incidente, a equipe da Presidência foi realocada no avião reserva e o retorno ao Brasil deve ocorrer sem maiores problemas.

Com informações da TV Bandeirantes

