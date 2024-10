Empresário é preso pela PRF com 221 kg de cocaína em Dourados

O empresário e fisiculturista Allgner Mongelo foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (1º) em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande, com 221 quilos de cocaína e uma arma de fogo. A prisão foi realizada por policiais rodoviários federais da delegacia da PRF em Dourados, após uma denúncia anônima.

De acordo com o inspetor Waldir Brasil, chefe da PRF na cidade, a droga estava sendo transportada em uma caminhonete Ford Ranger conduzida por Mongelo, na MS-162. A operação teve início após a corporação receber informações de que o veículo, vindo de Ponta Porã, fazia paradas suspeitas no acostamento da BR-463. Ao observar a caminhonete fazendo uma manobra brusca e entrando na MS-162 pelo trevo que dá acesso ao aeroporto de Dourados, os policiais decidiram interceptá-la.

Durante a abordagem, Mongelo apresentou respostas confusas sobre o motivo da viagem, o que levou os agentes a conduzi-lo à delegacia da PRF para uma vistoria mais detalhada. Na inspeção, os policiais encontraram três compartimentos ocultos no veículo, onde estavam armazenados 61 tabletes de cocaína.

Após a descoberta da droga na caminhonete, a PRF obteve informações que os levaram até a residência do empresário, localizada no bairro Altos do Indaiá, na região oeste de Dourados. No local, foram apreendidos mais 170 quilos de cloridrato de cocaína, substância em seu estado mais puro, além de uma pistola calibre 9 milímetros, carregada e pronta para uso.

No total, a operação resultou na apreensão de 221 quilos de cocaína, avaliada em mais de 12 milhões de reais no mercado de São Paulo. Segundo a investigação preliminar, Mongelo armazenava a droga em sua residência, que funcionava como um entreposto para distribuição a outros estados.

O empresário foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil de Dourados está conduzindo as investigações para identificar possíveis cúmplices e a rota de distribuição do entorpecente.

Com informações da PRF

