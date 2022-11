Em perseguição, policiais trocam tiros e homem é preso conduzindo carro roubado

Equipes da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) perseguiu e atirou contra um veículo roubado, na noite de ontem (16) no Bairro Vila Olinda, em Campo Grande. Antes de ser preso em flagrante, o motorista destruiu o aparelho ceular para que a polícia não tivesse acesso as suas conversas.

De acordo com o registro, a perseguição aconteceu após policiais receberem informações de um veículo, modelo Eco/Sport furtado em São Paulo e que estava circulando pelas ruas de Campo Grande. Por volta das 19h30, os policiais depararam com o automóvel andando pela Avenida Gury Marques com o cruzamento com a Avenida Interlagos.

Ao deparar com o carro, os policias começaram a acompanhar o veículo e quando entrou na rua Luso Brasileiro tentaram abordar o motorista com sinais sonoros e luminosos da viatura, mas ele não obedeceu e fugiu em alta velocidade, dirigindo perigosamente pela via, sem respeitar as sinalizações e colocando a vida de pedestres em risco. Na tentativa de parar o veículo, os policiais disparou tiros nos pneus, mas o autor continuou em fuga, abordado nas proximidades de um bar, na Rui Barbosa.

Em checagem no sistema, os policiais avistaram que o motorista tem passagens criminais em aberto. Dentro do veículo, os agentes dos Garras encontraram R$ 3.5 mil em dinheiro junto ao câmbio e documentos do veículo.

