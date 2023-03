Polícia fecha banca de celulares roubados no Camelódromo

A Polícia Civil identificou e prendeu, na terça-feira (14), o responsável por uma loja de venda e conserto de celulares no Camelódromo de Campo Grande, que adquiria aparelhos celulares roubados e furtados para depois revender.

Por meio da Derf (Delegacia Especializada em Roubos e Furtos), a investigação só foi possível após um assaltante, autor de dois roubos de celulares em via pública, no dia 7 de março, citar o comerciante, de 21 anos, responsável por receptar e revender os produtos do crime.

De posse das informações, equipes da Derf foram ao ponto de venda, onde localizaram diversas carcaças, peças e aparelhos sem procedência, bem como um notebook que pode estar sendo utilizado para desbloquear os aparelhos.

Todo material foi apreendido e o proprietário da loja foi conduzido até a delegacia, onde confessou ter adquirido dois aparelhos celulares roubados na semana passada e qualificou os clientes para quem teria revendido.

No mesmo dia, os investigadores chegaram aos referidos clientes e recuperaram os celulares roubados das vítimas. A administração do Camelódromo de Campo Grande interditou o ponto de venda.

O proprietário do ponto de venda foi indiciado por receptação qualificada, crime que se amolda aos receptadores com atividade comercial, o qual prevê pena de reclusão, de três a oito anos, e multa.